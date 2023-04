Presidente Giammattei anuncia reunión con inversionistas en Taiwán

El presidente informó que esperan firmar un contrato de nearshoring, el cual generará oportunidades de empleo para los guatemaltecos.

Durante su gira de trabajo en la República de China, Taiwán, el presidente Alejandro Giammattei se reunirá con inversionistas taiwaneses interesados en traer su modelo industrial a Guatemala.

Según el mandatario, se espera firmar un contrato de nearshoring, con el objetivo de fortalecer la producción de artículos importantes para ambas naciones. Y, generar más oportunidades de empleo.

En un video difundido en sus redes sociales, el presidente destacó que la situación económica de Guatemala es reconocida por todas las calificadoras de riesgo como la mejor de América Latina.

La visita oficial del mandatario es en respuesta a la invitación realizada por la presidenta Tsai Ing-Wen durante su reciente gira de trabajo por Guatemala.

El presidente de Guatemala realizará la visita oficial a Taiwán en medio de tensiones por ejercicios militares de China.

El miércoles, Pekín exhortó al gobierno de Giammattei a que “no vaya en contra de la tendencia global general y de las aspiraciones del pueblo guatemalteco, por su propio beneficio”.

Sin embargo, este sábado, el presidente expresó: “Vamos para adelante. Vamos seguros de que este camino nos tiene que llevar incluso a enfrentar las amenazas de China Continental. Donde dicen que si vamos a Taiwán nos van a perjudicar, incluso en lo personal. Guatemala ha sido siempre respetuoso de la soberanía y de la libertad”.

Thank you, president @iingwen, for being an unconditional friend of Guatemala. Thanks to your ongoing support, we will transform thousands of lives. We are looking forward to seeing you soon! https://t.co/OoNKi4XXn0

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) April 3, 2023