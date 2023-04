Amilcar Pop: “Setenta años de gobiernos corruptos”

El candidato presidencial de la coalición URNG-Maiz y Winaq fue abordado sobre varios temas en el programa "Hora 15" de Emisoras Unidas.

El candidato presidencial de la coalición URNG-Maiz y Winaq, Amilcar Pop, respondió a varias preguntas acerca de sus aspiraciones a la presidencia de la República y de la coyuntura actual, en el foro “Hora 15” de Emisoras Unidas.

Y lo primero que se le preguntó al candidato fue por qué razón aspirar a las presidencia del país, a lo que contestó:

“Soy parte de un proyecto que tiene 14 años. Fundamos un partido porque queremos apostarle a una nación, un país”.

Pop aseguró que no se trataba de una aspiración individual, sino que de concretar el proyecto de Winaq, que ahora ya conforma una coalición.

Asimismo, se le consultó sobre algún logro relevante que haya tenido el Parlamento Centroamericano (Parlacen) hasta el momento, ya que él actualmente es diputado de dicha entidad.

“El Parlacen es una oportunidad que no hemos aprovechado, lo digo con franqueza. Es la expresión política de un proceso de integración centroamericana”, dijo.

“Transformación del Estado”

“Necesitamos transformar el Estado. Nosotros seguimos con el azadón y el arado en todo el país”, aseguró Pop.

Con ello indicó que parte del plan de gobierno de la coalición es la transformación del Estado y en consecuencia tratar de reformar los distintos ministerios.

“Somos un país todavía llamado tercermundista, necesitamos tecnificarlo”, aseguró.

Para formular esto, ejemplificó con los ministerios de Agricultura y de Economía. Precisamente hablando de este último, indicó que “tiene un conjunto de programas que no llega a la sociedad ni a los pobres. La juventud no tiene ninguna oportunidad, salir de quinto bachillerato no sirve para nada, es como solo saber leer o escribir.”

“El narco está en el sistema bancario, está en la política. Pero, el problema es que como penetró el Estado y cooptó también. Hay una alianza triste y lamentable”, agregó.

Otras cuestionantes

¿Por qué no se pudo ampliar más la coalición?

“Nosotros discutimos con varios movimientos, con Semilla tuvimos seis meses de debate. Temas que para nosotros son sensibles, quizás fueron los más difíciles conciliar con ellos”.

Por otro lado, Pop explicó por qué sí se pudo tener una especie de consenso en cuanto a la candidatura a la alcaldía de la ciudad:

“El tema es que en las alcaldías las agendas son en un sentido micro, de las necesidades inmediatas, no en la reforma de Estado.”

En cuanto a un acercamiento con el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), agregó:

“Intentamos platicar con ellos (MLP), pero tienen una posición bien tajante. No pudimos llegar a acuerdos.”

Finalmente, sobre este tema indico que se lograron tres grandes alianzas: una con Winaq y URGN-Maiz; y dos, una alianza con el sector campesino. “Daniel Pascual y Sandra Morán se sumaron al movimiento”, aseguró.

¿Qué hacer con la Contraloría?

“Yo fui presidente de la Comisión de Transparencia y logramos darle mayor transparencia a la Contraloría. Apoyé e impulsé y forzamos como políticos a la Contraloría a iniciar un proceso de auditoría con controles tecnológicos.”

Política exterior. ¿Relación con Estados Unidos?

“Yo he tenido muy buena relación política con EE.UU. Nuestra diputada electa fue a un encuentro de demócratas recientemente. Se debe tener una buena relación, pero también el respeto a la soberanía de los pueblos.”

¿Qué opina de Nicaragua?

“Nicaragua tiene muchos problemas.”

¿Estaría más cerca de Ortega o Bukele?

“Yo creo que ninguno de los dos. La línea de los derechos humanos ha sido muy invisible para ambos.”

¿Qué reconoce y critica de la Cicig?

“Yo creo que Guatemala necesitaba y sigue necesitando una fuerza externa para sacudir muchos males. La Cicig fue un importantísimo aporte para la lucha contra la corrupción. Creo que tuvieron algunas debilidades estratégicas.”

¿Qué opina que estén fuera MLP y Podemos?

“Creo que ha habido una forma arbitraria en esta contienda. Nos falló el TSE, porque entonces genera dudas en su ejercicio. Y las dudas le hacen daño a la democracia. El mejor juez es la sociedad con el ejercicio de su voto. Va ser unas debilidades del sistema en no haber.”

El tema de migrantes:

“Es lamentable que lo que más producimos y expulsamos sea nuestra juventud. Necesitamos un gobierno que no tenga corrupción, que genere empleo y oportunidades, nunca hemos tenido algo así, con excepción de los gobiernos revolucionarios.”

Finalmente, el candidato indicó que en el país se ha tenido “setenta años de gobiernos corruptos”, de derecha, con excepción de los “dos periodos de la revolución”.

“Solo con eliminar progresivamente la corrupción e invertir en la gente nos daría maravillosas posibilidades”, indicó.

