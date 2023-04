Responsable de muerte de perros en Quetzaltenango sin pronunciarse

La sanción impuesta por la Unidad de Bienestar Animal, supera los Q90 mil.

Carlos Orlando Guzmán, responsable de haber dado muerte a dos perros en Quetzaltenango, aún no se pronuncia sobre la sanción económica que recibió tras ser señalado de envenenar a los caninos (Loba y Nucita), que vivían en condición de calle en la colonia La Floresta, zona 9 de Quetzaltenango, informó el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

De acuerdo con la Unidad de Bienestar Animal (UBA) Guzmán fue notificado el 13 de abril sobre la sanción económica administrativa, la que asciende a Q90,004.16 según el acuerdo Gubernativo No.353-2022 de fecha 20 de diciembre de 2022.

Jackeline Noriega, médico veterinario de la UBA, recordó que para efectos de ley, se le otorgan cinco días hábiles para pronunciarse en relación a la resolución emitida.

Sobre esto, la Ley de Bienestar Animal también establece que la UBA podrá hacer hasta tres requerimientos de cobro al responsable del envenenamiento. Si este no realiza el pago de manera voluntaria, el expediente será trasladado a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que proceda al cobro judicial por deuda al Estado de Guatemala.

las pruebas de toxicología son contundentes tras las necropsias realizadas a dos de los tres perros envenenados, el video aportado como prueba y la aceptación del delito del señalado.

No localizaron al tercer perro

Noriega dio a conocer que en el caso del segundo señalado, que aparece en el video, este en su evacuación de audiencia, la otra persona indicó que desconocía que el alimento proporcionado a los caninos contenía una substancia altamente toxica y que solo iba acompañando a Guzmán.

En el caso del tercer perro, se explicó que su cuerpo nunca pudo ser localizado y por ende no se exhumó para realizarle las pruebas de toxicología, por lo que no no existe evidencia para sancionar al responsable.

* Con información de Fabiola Toledo, Emisoras Unidas 89.7

