“La gente se ha equivocado dos veces”, asegura Sandra Torres en cuanto a las últimas dos elecciones

La candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Julieta Torres Casanova, fue entrevistada en el foro Hora 15, de Emisoras Unidas, en donde habló de varios temas coyunturales y de su participación en el próximo proceso de Elecciones Generales 2023.

Pero en primera instancia fue consultada sobre el incidente que ocurrió el fin de semana pasado en Tucurú, Alta Verapaz, en donde una de sus candidatas a puestos públicos, de origen keqchí, fue amedrentada por una persona del partido Valor, que postula como candidata a Zury Ríos.

Entrevista a Sandra Torres

Al respecto de dicho tema, Torres indicó que esto sucedió a pesar de que el martes pasado se firmó, ante magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), un pacto de no agresión entre partidos. “Bueno, son cosas que suceden, pero lo que no se vale es el uso de las armas”, aseguró.

Torres narró que todo inició cuando una caravana del partido Valor iba pasando frente a la casa de su candidata, donde también es la sede del partido. “Y en vez de seguir, se parquearon varios carros frente a la sede. “¿Provocación o incitación de la violencia?”, se preguntó.

Finalizando este tema, se le consultó a la candidata de la UNE si abona en algo decir que el otro es un “partido sin valor”, tal como se expresó en un comunicado, a lo que ella respondió:

“Lo que pasa es que ni siquiera pidieron disculpas. Una cosa es el secretario general y otra el candidato presidencial. Si estuvimos la mayor parte de candidatos dando la cara y hubo foto oficial, mínimo dar la cara y pedir disculpas.”

Otros temas

¿Qué diferencia hay entre la propuesta de 2015 y 2019 con la de hoy?

“Estamos hablando de los mismos problemas, nada ha cambiado. Si yo me sitúo en el 2015, hay los mismos problemas que en el 2019. Hoy me paro en una tarima, en 2023, y peor la situación.”

En el tema de seguridad

Torres habló de modificar la ley de adquisiciones de tal manera que las adjudicaciones sean “menos engorrosas”. “La compra de tecnología se puede agilizar”, comentó como ejemplo.

¿Qué opina del modelo Bukele, imitaría algo?

“Probablemente sí, está funcionando. La gente se siente más segura caminando en la calle”.

¿Qué opina de que la califican de hacedora de presidentes?

“La gente se ha equivocado dos veces. Cuando asume Jimmy Morales, una persona que no tenía experiencia, no pasó mayor cosa. El único legado que él dice que sacó a la Cicig. Para mí no es un legado eso.”

¿Cree en un modelo como la Cicig?

“Inicialmente sí, pero después me decepcioné. Porque al final convirtieron la plataforma del MP para campaña política. Eso le criticaron a Thelma Aldana. Iván Velásquez se creía presidente del país; quería que le aplaudieran y todo.”

Sobre el tema de elección de Cortes

“Yo creo que habrá elecciones a finales de este año. Creo que es falta de voluntad política. Mire, yo no tengo la mayoría del Congreso. Al ganar la presidencia yo sí le podría decir, voy a promover la elección de Cortes.”

¿Quitar el IVA de la canasta básica?

“Q2,132.4 millones de quetzales absorbería del IVA que se podría derogar de esos productos”, dijo. Además, resaltó que serían solamente “algunos productos”.

El tema de migrantes

“Tenemos que generar empleo para que la gente no se vaya. Nuestra propuesta es inversión en infraestructura, con conectividad. Crear un país próspero pero productivo. El Estado no genera empleo, genera las condiciones para que el sector privado lo haga.”

¿Cómo mejorar la educación?

“Hay que ampliar la cobertura. La cobertura en primera retrocedió 20 puntos. En 2012 se empezó con cobertura de 99.5% pero se fue mermando. Hoy estamos en 75%. Hoy los menores se van a EE. UU.”

¿Qué hacer con los sindicatos en los ministerios?

“El mismo Estado lo permite. Con 10 o 15 personas se hacen sindicatos. Pero tendríamos que pensar que es un derecho constitucional, entonces habría que cambiar la Constitución. Entonces, hay que hablar con ellos para que cambien sus liderazgos. He hablado con ellos, y tienen la buena disponibilidad de cambiar.”

¿Ha hablado con Joviel (Acevedo)?

“Ahorita, no.”

¿Cuánto del espíritu del partido UNE de Colom persiste hoy?

“El partido ha evolucionado, ha crecido. Ha cambiado. Ya no está la misma gente. Algunos que se habían ido, regresado. A los “impresentables” ya no están con nosotros, los que me traicionaron.”

Y casi al final de su participación, la candidata de la UNE realizó la siguiente aseveración:

“Después de la esposa de (Juan José) Arévalo, he sido la única primera dama que ha dado resultados y que ha trabajado por el país.”

