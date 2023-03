Sandra Torres: “Yo no sé nada; nosotros estamos aquí invitados”

Esto respondió la candidata presidencial del partido UNE al ser abordada sobre una supuesta rifa, con los tickets con el logo del partido, en La Terminal, lugar donde hoy inició su campaña electoral.

El lunes, 27 de enero, la candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Julieta Torres Casanova, realizó el inicio de su campaña electoral en el interior del mercado La Terminal, en la zona 4.

Al culminar la actividad proselitistas, fue consultada sobre si en dicho lugar se realizaría la rifa de varios productos para captar posibles votantes a lo que contestó:

“Yo no sé. Esa no es una situación de nosotros. Nosotros estamos aquí, invitados. Yo no sé nada de eso. La UNE no ha hecho nada de eso”.