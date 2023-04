VIDEO. Once muertos en bombardeo ruso en ciudad de Ucrania

Once personas, entre ellas un niño de 2 años, murieron el viernes en un bombardeo ruso contra un edificio de apartamentos.

Once personas, entre ellas un niño de 2 años, murieron el viernes en un bombardeo ruso contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Sloviansk, en el este de Ucrania, según un nuevo balance de las autoridades publicado este sábado.

“El número de víctimas del bombardeo ha subido a 11”, declaró en televisión Veronika Bajal, portavoz del servicio ucraniano de emergencias de la región oriental de Donetsk. El balance anterior era de nueve muertos y 21 heridos.

Entre los muertos figura un niño de dos años que fue sacado vivo de los escombros pero falleció poco después en la ambulancia, señaló Daria Zarivna, consejera del presidente Volodimir Zelenski.

Sloviansk se sitúa en la parte de la región de Donetsk bajo control ucraniano, a 45 km al noroeste de Bajmut, cerca de la zona ocupada por Rusia.

El bombardeo ocurrió el viernes, el mismo día en que el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un proyecto de ley que facilitará la movilización de los jóvenes en el ejército.

Según Ucrania, la ciudad fue atacada por siete misiles que dañaron cinco edificios, cinco casas, una escuela y un edificio administrativo.

Zelenski acusó a Rusia de “bombardear brutalmente” edificios residenciales.

La fiscalía de Donetsk anunció el inicio de una investigación como parte del procedimiento penal por violación de las leyes y usos de la guerra que se inició hace más de trece meses, con la invasión rusa de Ucrania.

El bombardeo de este edificio en Sloviansk ocurre cuando Rusia afirma haber avanzado un poco más en la periferia norte y sur de Bajmut, en el este de Ucrania, epicentro de la batalla más larga desde el inicio de la invasión rusa.

El grupo paramilitar Wagner se encuentra en primera línea de la batalla, apoyado por artillería del ejército y paracaidistas.

Woman screamed “A child is there”. Five people remain under the rubble of this house in Park Lane in Sloviansk. 9 people killed. pic.twitter.com/aist3CWueb

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 15, 2023