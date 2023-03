Emiten orden de detención contra Putin por deportación de niños en zonas ocupadas en Ucrania

Existen “motivos razonables para pensar que Putin es personalmente responsable de los crímenes mencionados”, indicó la Corte Penal Internacional (CPI).

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció el viernes que emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

Putin “es presuntamente responsable por el crimen de guerra de deportación ilegal de población (de niños) y el traslado ilegal de población (de niños) de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación de Rusia”, manifestó el tribunal. “Los crímenes habrían sido cometidos en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022”, prosiguió la corte. Existen “motivos razonables para pensar que Putin es personalmente responsable de los crímenes mencionados”, añadió.

La CPI también emitió una orden de detención por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, precisó el tribunal con sede en La Haya en un comunicado.

#ICC President Judge Piotr Hofmański on recent arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova in the context of the situation in #Ukraine

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 17, 2023