Giulio Talamonti: “Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en materia de seguridad”

El presidenciable del partido Unión Republicana aseguró que hay una "escuela de la corrupción" en la que denominó la institución "más corrupta del Estado".

Giulio Talamonti, candidato presidencial del partido Unión Republicana, se refirió este viernes, 14 de abril, a varios temas que afectan al país; sin embargo, se enfocó en temas de corrupción y seguridad, algunos de sus ejes del plan de gobierno.

“No podemos seguir como estamos, porque como estamos no estamos funcionando (…) Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en materia de seguridad”, expresó el candidato durante una entrevista en el programa Hora 15, de Emisoras Unidas, en el segmento “La hora con los candidatos”.

Al igual que otros candidatos que buscan llegar a la máxima magistratura del país, Talamonti también propone sacar al Ejército a las calles y realizar patrullajes conjuntos con elementos de la Policía Nacional Civil para mejorar el tema de seguridad.

A su criterio, aunque no se trata de una propuesta única y novedosa, señala que si no ha funcionado “como debería” es porque no se ha hecho bien y que no puede responder por las gestiones anteriores. Agregó que se trabajará en fortalecer la institución castrense que, aseguró, en la actualidad es una de las de mayor confianza en el país.

El presidenciable aseguró que luego de estudiar todas las agrupaciones políticas decidió trabajar con Unión Republicana y aunque señaló que la mayoría de miembros del partido son jóvenes, promedio de 35 años, uno de los fundadores es Armando Melgar Padilla, diputado que ha estado durante varios periodo en ese organismo.

Corrupción e impunidad

Talamonti aseguró que los índices de impunidad no se redujeron significativamente durante los 12 años que estuvo la Comisión Internacional contra la Impunidad Guatemala (CICIG) y al ser cuestionado sobre si se apoyaría en Estados Unidos, como el mayor aliado del país, para combatir la corrupción señaló que la corrupción es un “tema de los guatemaltecos” y que debe ser resuelto de manera interna.

El candidato, quien fue director del Sistema Penitenciario, se refirió sobre esa dependencia como “una escuela de corrupción en la institución más corrupta del Estado”. También criticó que los agentes pasan por una “escuela de capacitación” de seis meses y que los salarios de los guardias y demás funcionarios no son los adecuados.

Aseguró que durante su gestión, en 2009, se puso en funcionamiento el equipo de bloqueo de señal telefónica en los centros de detención, por el cual los guatemaltecos habían pagado Q25 millones. Sin embargo, señaló que hay “falta de voluntad política” en la lucha contra la corrupción en ese dependencia.

Con respecto al trabajo del Ministerio Público, el candidato aseguró que han habido mejoras en esa dependencia, bajo la administración de Consuelo Porras, y calificó como correcto que ahora “se litiga en los tribunales” y no ante la prensa. No obstante, al ser cuestionado sobre si la actual fiscal general lucha contra la corrupción en el país expresó que “esperaría que sí”.

Entre otros temas, Talamonti habló de la modernización del Estado, replanteamiento de la elección de cortes y fiscal general, sin precisar en una propuesta.

