Responsable de muerte de perros en Quetzaltenango recibe sanción

La sanción supera los Q90 mil; sin embargo, las autoridades no han podido notificar de la sanción al señalado.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) emitió una sanción económica en contra de Carlos Orlando Guzmán Gutiérrez señalado de envenenar a dos perros en la colonia La Floresta, zona 9 de Quetzaltenango, informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) .

La médico veterinaria de la UBA, Jackeline Noriega, detalló que la sanción económica administrativa que procedió contra Guzmán asciende a Q90,004.16 según el acuerdo Gubernativo No.353-2022 de fecha 20 de diciembre de 2022.

Noriega explicó que Guzmán Gutiérrez fue sancionado por infracciones muy graves con 8 salarios mínimos y por infracciones gravísimas con 12 salarios mínimos por cada canino que se logró evidenciar que fue envenenado.

Se explicó que el imputado no ha podido ser notificado porque no se logró ubicar a su abogado en la dirección consignada en la evacuación de audiencia.

“En este momento estamos buscando los mecanismos para hacer la notificación en el domicilio del denunciado en el departamento de Quetzaltenango”, puntualizó Noriega.

Tras ser notificado, Guzmán tiene cinco días para presentar su recurso de revocatoria, si lo considera su abogado, aunque se aclaró que las pruebas de toxicología son contundentes tras las necropsias realizadas a dos de los tres perros envenenados, el video aportado como prueba y la aceptación del delito del señalado.

No localizaron al tercer perro

Noriega dio a conocer que en el caso del segundo señalado, que aparece en el video, este en su evacuación de audiencia, la otra persona indicó que desconocía que el alimento proporcionado a los caninos contenía una substancia altamente toxica y que solo iba acompañando a Guzmán.

En el caso del tercer perro, se explicó que su cuerpo nunca pudo ser localizado y por ende no se exhumó para realizarle las pruebas de toxicología, por lo que no no existe evidencia para sancionar al responsable.

Vía MAGA

