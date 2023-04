Incendios en Petén han afectado a distintas especies

El Conap se encuentra en alerta roja por los incendios forestales en Petén, los cuales afectan a las especies de flora y fauna silvestre.

Publicidad

Los recientes incendios forestales registrados en el departamento de Petén, han afectando a pequeños reptiles, provocando su muerte, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Sin embargo, será el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la institución a cargo de establecer los daños a la flora y fauna, causados por los incendios.

Se realiza traslado de raciones alimenticias para personal operativo que se encuentra en tareas de control y supresión del siniestro que afecta flora y fauna en el parque nacional Sierra del Lacandón en Petén, vía aérea en helicóptero del @mingobguate desde el día de ayer. pic.twitter.com/ghU1VyYDnS — CONRED (@ConredGuatemala) April 13, 2023

El Conap informó que se encuentra en alerta roja por los incendios forestales en el departamento de Petén, los cuales afectan a las especies de flora y fauna silvestre.

De acuerdo con un comunicado de Conap, las especies más amenazadas por los incendios forestales son los pichones o las crías, ya que no logran escapar, en cambio los padres tienen la capacidad de abandonar los nidos o el lugar donde están.

Los anfibios y reptiles también sufren o son afectados severamente durante los incendios forestales ya que no tienen la capacidad para salir rápidamente.

Sin registros

De acuerdo con el Conap, actualmente no se ha encontrado cadáveres de especímenes; sin embargo, no se descarta que fauna silvestre ha sido consumida por las llamas de los incendios forestales, además no se tiene un dato de cuántas especies han muerto en los incendios, ya que los incendios en su mayoría no dejan rastro de los animales afectados.

Con estos incendios también se pierde el hábitat de los animales, incluyendo sus nidos y su alimentación, por lo mismo todas las especies silvestres se ven perjudicadas, indica un comunicado de Conap.

“Las zonas boscosas dañadas por incendios forestales tardan entre 15 y 50 años en recuperarse, según las especies que en ellos habita, entre otros factores.”, indica el comunicado.

Finalmente el Conap hizo el llamado para no provocar incendios forestales, y a manejar el fuego de forma responsable y a denunciar a quienes atentan contra el patrimonio natural.

(Visited 20 times, 20 visits today)

Publicidad