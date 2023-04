Nuevo tiroteo en Estados Unidos: Cinco muertos tras ataque en un banco

La policía precisó que arribó al lugar cuando el sospechoso “todavía estaba disparando”.

Un tiroteo en un banco en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, dejó cinco personas muertas y varias más heridas, informaron autoridades. “Cinco personas han muerto en total. Al menos seis personas más han sido transportadas” al hospital, informó la policía de Louisville en Twitter, incluyendo al sospechoso en el saldo fatal de víctimas.

La policía llegó al lugar solo minutos después de haber recibido varias llamadas por disparos en las instalaciones del Old National Bank, en el centro de Louisville, y a su llegada el atacante “todavía estaba disparando”, dijo en conferencia de prensa el oficial Paul Humphrey. El tirador murió poco después, aunque las autoridades todavía están tratando de averiguar “si se disparó a sí mismo o si fue abatido por los agentes”. “Creemos que actuó solo y tenía un vínculo con el banco”, agregó el oficial, al referirse a que puede haber sido un empleado o estar en plantilla actualmente.

Humphrey apuntó, además, que “al menos” dos agentes resultaron heridos en el tiroteo y uno de ellos está siendo operado en el hospital. “Se han encontrado al menos cuatro víctimas más muertas en el interior de los locales, junto con ocho (otras) que están siendo atendidas en el hospital universitario”, declaró. Dos de los heridos se encuentran en estado crítico, incluido uno de los policías.

Por su parte, el alcalde Craig Greenberg, aplaudió la labor de los agentes, señalando que “sin duda salvaron vidas”. Denunció, además, “un nuevo episodio de violencia armada” en Estados Unidos.

En tanto, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, afirmó a los periodistas que perdió a un “amigo muy querido” en el tiroteo, “y otro amigo cercano es uno de los que están en el hospital”.

Today is a tragedy. Louisville and the entire commonwealth are mourning and we call on everyone to share the love, support and compassion this community desperately needs right now. 1/3

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) April 10, 2023