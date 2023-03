Tres niños murieron en nuevo tiroteo escolar en Estados Unidos

La tiradora, una mujer, quien fue abatida por la policía, estaba armada con “al menos” dos rifles de asalto y una pistola.

Un tiroteo en una escuela en la ciudad de Nashville, en Tennessee, Estados Unidos, dejó al menos siete muertos, entre ellos tres niños, informaron autoridades. Una mujer, descrita inicialmente como una “adolescente” pero que no había sido identificada, armada con “al menos” dos rifles de asalto y una pistola, abrió fuego la mañana de este lunes en el interior de la Covenant School, antes de ser abatida, indicó la policía.

La autora del tiroteo “es una mujer. Parece adolescente, aunque por el momento no se ha confirmado su identificación”, dijo Don Aaron, de la policía de Nashville, en rueda de prensa luego de la tragedia. “Sabemos que estaba armada con al menos dos rifles de asalto y una pistola”, explicó. Sin embargo, en una actualización la policía confirmó que la tiradora era una mujer de 28 años de edad, originaria de Nashville.

Las víctimas fatales son tres niños, tres adultos y la propia agresora. Los menores fueron trasladados con heridas de bala al hospital Monroe Carell Jr. de Vanderbilt, pero “los tres fueron declarados muertos a su llegada”, según medios estadounidenses.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, dijo que estaba supervisando la situación tras el tiroteo. “Mientras continuamos dando respuesta, únase a nosotros para orar por la escuela, la congregación y la comunidad de Nashville”, escribió Lee en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

I am closely monitoring the tragic situation at Covenant, & the @TNDeptofSafety & @TNHighwayPatrol are assisting local law enforcement & first responders at the scene.

As we continue to respond, please join us in praying for the school, congregation & Nashville community.

— Gov. Bill Lee (@GovBillLee) March 27, 2023