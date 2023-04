TSE insta a candidatos a presentar propuestas claras con respeto

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) invitaron a los secretarios de partidos políticos y a presidenciables a firmar mañana el acuerdo de no agresión durante la campaña. Sin embargo, algunos representantes políticos comentaron que no participarán, ya que la aplicación de la ley no es igual para todos los aspirantes.

El respeto y el profesionalismo son aspectos que se pretende que se mantengan en las instituciones y por personas que aspiran a dirigirlas. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), desde que inició el proceso de los comicios, ha pedido una campaña pacífica.

No obstante, algunos candidatos a cargos públicos han sobrepasado la barda con discursos populistas y sin propuestas reales, han comentado politólogos y organizaciones civiles.

La presidenta del TSE, Irma Palencia, explicó que el acuerdo pretende que los políticos hagan una campaña electoral con valores democráticos, ética, pacífica, diálogo y respeto, donde se privilegien los derechos humanos y la libertad.

Durante la reunión de magistrados y fiscales políticos la semana pasada, hubo una discusión por campaña que hacen algunas personas sin estar inscritas, pero el cruce de palabras fue por no aplicar las mismas reglas para todos los candidatos.

“Vamos a seguir en esa tónica, donde se privilegie un lenguaje que tenga propuestas y no con distorsiones. Campañas con lenguajes dañinos no aportan, tenemos que hacer un llamado público. Hemos instado a que se hagan debates con ideas y no palabras banales”, recordó la titular del órgano electoral, previo a la firma del acuerdo de no agresión, que también se busca que sea en las redes sociales.

En las dos primeras semanas que va de la realización de campaña, el TSE amonestó públicamente a los partidos Nosotros y Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación) por usar palabras “ofensivas”, por lo que tuvieron que cambiar vallas para evitar una sanción.

Analizan coyuntura

Las decisiones del TSE en año electoral son más cuestionadas por sectores de la sociedad, por lo que en varias ocasiones organizaciones civiles han recomendado a los magistrados públicamente a tomar decisiones en consenso y con asesoría.

Respecto a eso, Palencia explicó sobre una retroalimentación del actuar de las autoridades electorales no son consensuadas, pero comparten percepciones. Asimismo, indicó que por la coyuntura buscan mantener que se fomente la cultura cívica y aporte a la era democrática.

