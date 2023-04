Israel ataca Siria con artillería y por aire

“La artillería está atacando en estos momentos la zona de Siria desde la que se dispararon cohetes contra territorio israelí”, dijo el ejército en un breve comunicado, que agregó que también había utilizado un dron.

Israel anunció el domingo que atacó a Siria en represalia por el lanzamiento de cohetes contra los altos del Golán anexionados, luego de varios días de ataques similares desde los vecinos Líbano y la Franja de Gaza.

Los ataques con cohetes, no reivindicados de inmediato, son el último episodio de la actual espiral de violencia en Oriente Medio. Dos atentados antiisraelíes mataron a tres personas el viernes.

La operación se lanzó “en respuesta” a los disparos, apuntó. Según el ejército, al menos un cohete fue interceptado por el sistema antiaéreo israelí y dos cayeron en terrenos baldíos del Golán, un territorio anexionado por Israel en 1967.

Se trata de una región estratégica, patrullada por sus soldados y también fronteriza con Líbano. La agencia de noticias estatal siria SANA informó que los ataques israelíes se produjeron hacia las 05:00 horas locales.

Citando una fuente militar no identificada, SANA dijo que los militares sirios habían “interceptado los cohetes y derribado algunos de ellos”.

An IDF UAV is currently striking the launchers in Syria from which rockets were launched into Israeli territory earlier tonight.

— Israel Defense Forces (@IDF) April 9, 2023