Israel Silva: ¿Dónde están los jóvenes?

El experimentado jugador de casi 42 años le envió un mensaje a los jóvenes quienes buscan destacar en el futbol nacional.

La llegada de Israel Silva al Deportivo Sacachispas ha levantado una nueva polémica sobre si el futbol es de jóvenes o viejos; buenos o malos.

Tras finalizar su primer entrenamiento, el martes en horas de la tarde, el futbolista sudamericano que se encamina a sus 42 años habló de ese tema en la página oficial del cuadro de la “S”.

“Muchas gracias a toda la gente por el apoyo. Como dije antes, al principio muchos están a favor de mi regreso, pero otros no. A la gente que no está a favor los invito a que vengan a ver los entrenos”, dijo Silva.

Asimismo, Israel Silva se refirió a aquellos aficionados que le llaman viejo: “A veces me dicen viejo y que eso se refleja en el terreno de juego. No soy de esos jugadores que se quedan parados en el terreno de juego. Doy todo por la camisola que me paga”.

Un llamado a los jóvenes

“¿Dónde están los patojos? Yo estuve un año fuera del equipo y ahí estaba la oportunidad. Los patojos tienen que trabajar y arrebatar la oportunidad (a los viejos) no solo acá en Sacachispas sino a nivel nacional”, expresó Silva.

Añade: “¿Cuántos jugadores nacionales hay en Liga Nacional de titular y cuántos no? No es problema mío, el problema es del futbol nacional. El futbol no es de viejos ni jóvenes, es de buenos y malos. Si tienen calidad y son jóvenes o viejos, deben de jugar”.

Nuevo reto

Israel Silva llega a apoyar al cuadro chiquimulteco, hoy en día, ubicado en el penúltimo lugar del grupo B con ocho puntos en la misma cantidad de juegos disputados. Pero a dos puntos de estar en zona de clasificación.

En ese sentido, el jugador brasileño comentó: “Es un reto más para mi carrera, el equipo me invitó para regresar y con mucho gusto lo hice. Uno no puede dejar de luchar. Hay que tener fe en Dios. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Vine a aportar mi granito de arena con la experiencia”.

Por último, dijo: “Yo no pienso en el descenso, pienso en apoyar al equipo para que esté en la fiesta grande. Tienen un buen equipo”.

