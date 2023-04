Se trata del reinicio de los viajes a la Luna después de medio siglo.

¡Volarán alrededor de la Luna! La NASA reveló este lunes a los cuatro astronautas que le darán la vuelta a la Luna a bordo de la misión Artemis II, prevista para finales de 2024, en lo que marcará el reinicio de los viajes a nuestro satélite tras medio siglo.

La agencia espacial estadounidense reveló que se trata de: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto) y Christina Koch, los tres de nacionalidad estadounidense y quienes han pasado tiempo en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés); y Jeremy Hansen, de origen canadiense y de la Agencia Espacial Canadiense (CSA). Este último realizará su primer vuelo al espacio.

Here they are. @SenBillNelson announces the #Artemis II crew, the next astronauts to fly around the Moon:@Astro_Christina@Astro_Jeremy@AstroVicGlover@Astro_Reid

We go together. https://t.co/XdUizg2Wye pic.twitter.com/6Yo4I2lKeJ

— NASA (@NASA) April 3, 2023