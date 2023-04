Fans reaccionan a “Luna de Xelajú” de Gaby Moreno y Oscar Isaac

De acuerdo con la publicación de Moreno esta versión se grabó en 2022 y formará parte de un EP que lanzará el próximo 5 de mayo.

Gaby Moreno sigue dando de qué hablar en este 2023 y ahora promociona una versión de Luna de Xelajú. La artista y productora guatemalteca compartió el videoclip el 31 de marzo y en el mismo se le mira junto a Oscar Isaac, actor y músico nacido también en Guatemala.

De acuerdo con la publicación de Moreno esta versión se grabó en 2022 y formará parte de un EP que lanzará el próximo 5 de mayo.

Luna de Xelajú es un éxito que compuso Paco Pérez, que ha sido interpretada por diversos artistas nacionales. Además, Moreno e Isaac la han interpretado en diferentes ocasiones en las que han coincidido en el escenario.

“Video ya disponible”, comentó la famosa en sus redes sociales y pronto se lleno de elogios.

“Dos grandes! Se me puso la piel de gallina. Felicidades Gaby”, “Qué belleza”, “Su amor por Guatemala, ahora quiero ir a conocer Xela”, “Amo el look de Oscar Isaac”, fueron algunas reacciones en Istagram. Además, Twitter se llenó también de comentarios positivos.

Me alegro la noche ver a Óscar Isaac cantando con Gaby Moreno 🥹

me gustó la versión de Luna de Xelajú de Gaby Moreno y Don Óscar Isaac pic.twitter.com/afpWeNoBet

oscar isaac es el hombre perfecto y ahora lo escucho cantar con gaby moreno… no no no qué hago ahora con estos sentimientos? pic.twitter.com/fwOUhSIZaF

