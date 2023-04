Alcalde de Nueva York advierte sobre “agitadores” por inculpación de Trump

El martes, como parte de su comparecencia, Trump se someterá al procedimiento estándar de toma de huellas dactilares y fotografía, lo que probablemente dará lugar a una de las fotos de ficha policial más famosas de la era moderna.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, advirtió este lunes sobre la posible presencia de “agitadores” por la comparecencia del expresidente estadounidense, Donald Trump, el martes ante un juez en Manhattan, donde le imputarán cargos por el presunto pago a una actriz de cine para adultos para comprar su silencio.

Adams pidió a los seguidores del exmandatario (2017-2021) que “se controlen”, y mencionó a la congresista ultraconservadora, Marjorie Taylor Greene, quien ha convocado a una manifestación frente al tribunal y a la que el alcalde describió como “conocida por difundir desinformación y mensajes de odio”. “Mientras esté en la ciudad compórtese bien”, la conminó.

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 3, 2023