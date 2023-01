EN IMÁGENES: De Sídney a Nueva York, así celebraron la llegada del 2023

Grandes ciudades del mundo celebraron la llegada del Año Nuevo.

El mundo celebró la llegada del 2023 y dejó atrás un turbulento 2022, marcado por la guerra en Europa, alzas de los precios, las muertes de la reina Isabel, Pelé y el Papa emérito Benedicto XVI, entre otros acontecimientos.

Por una noche, muchos decidieron dejar de lado los presupuestos cada vez más ajustados por la inflación y un Covid-19 que todavía causa estragos en China, para sumarse al ambiente festivo de la Nochevieja tras dos años marcados por la pandemia.

Sídney fue de las primeras grandes ciudades en adentrarse en 2023, retomando su corona de “capital mundial de la Nochevieja” tras dos años de confinamientos o festejos suspendidos en Australia por el Covid-19.

Sin las restricciones sanitarias de los últimos años, en Río de Janeiro, la mítica playa de Copacabana recibió multitudes para un show de fuegos artificiales y una decena de conciertos. Son tiempos conmocionados en Brasil, que se despide, con tres días de duelo, de la leyenda del fútbol, Pelé, y espera, este 1 de enero, la asunción al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, tras cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro.

🔖🇧🇷Brazil Rio celebrates 2023 with fireworks over Copacabana beach: Brazil marks the New Year with fireworks display on Rio de Janeiro's Copacabana beach, attracting thousands of spectators. pic.twitter.com/opgBGEmar8

En París, los Campos Elíseos se llenaron con alrededor de un millón de personas para contemplar los fuegos artificiales.

En Madrid, que ya hace un año fue de las pocas ciudades europeas con festejos normales de Nochevieja, miles de personas se congregaron en la Puerta del Sol para comer doce uvas al ritmo de las campanadas de medianoche.

Y en Londres, multitudes se reunieron a orillas del Támesis para observar, por primera vez tras años de cancelaciones el espectáculo pirotécnico y audiovisual de fin de año, que en esta ocasión rindió homenaje a la difunta reina Isabel II.

Happy New Year! From Berlin to Madrid, here’s how some of Europe’s major cities rang in the new year. Large fireworks events returned in many places since the pandemic. How did you welcome 2023? 🎆✨ pic.twitter.com/gGpkobIWmu

— DW Culture (@dw_culture) January 1, 2023