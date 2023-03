Alto comisionado de la ONU expresa su alarma por represalias a abogados y jueces en Guatemala

El Alto Comisionado hizo un llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que garanticen que los jueces y abogados puedan ejercer sus funciones libremente.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó este jueves 30 de marzo su alarma por la continua erosión del Estado de Derecho en Guatemala, donde los funcionarios de justicia, incluidos los que trabajaron o cooperaron con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), respaldada por la ONU, siguen siendo objeto de intimidación, acoso y criminalización.

El 28 de marzo, en el último de una serie de casos de este tipo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) anunció que iba a emprender acciones legales contra el ex comisionado de la CICIG Francisco Dall’Anese en relación con su trabajo en la Comisión.

