Las autoridades realizan una búsqueda del sospechoso, al que consideran “armado y peligroso”.

Un estudiante perpetró un tiroteo en el interior de una escuela secundaria en Denver, en Estados Unidos, y posteriormente huyó, informaron autoridades, que realizan una búsqueda para dar con su paradero. El alcalde de Denver, Michael Hancock, dijo que las autoridades consideraban al sospechoso, que aún no había sido identificado, “armado y peligroso”. “Sabemos que es afroestadounidense, usa un afro, y lleva un suéter con capucha que tiene un astronauta”, dijo Hancock a periodistas. “Les pedimos que no se aproximen a él”.

“A las 09:50 de la mañana, aproximadamente, fue transmitida una llamada reportando un tiroteo en la East High School”, dijo por su parte Ron Thomas, jefe de la policía de Denver. “Oficiales y profesionales médicos llegaron al lugar rápidamente y encontraron dos adultos con heridas de bala”, añadió. Ambos heridos fueron trasladados al hospital; uno de ellos se encuentra en estado crítico.

Thomas dijo que el sospechoso debía ser revisado a diario al llegar a la escuela para verificar que no estuviese armado, según un acuerdo suscrito. Agregó que este tipo de acuerdos son comunes cuando preocupa el comportamiento previo de un estudiante en particular.

ALERT: #DPD is responding to a shooting at East High School. Unknown number of victims at this time. Investigators are working to gather information, expect large police presence in the area. Updates will be posted to this thread as they are made available. #Denver pic.twitter.com/YkosOOOjmS

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 22, 2023