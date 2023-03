Culmina fase uno del proceso de Elecciones Generales 2023

A partir del lunes, 27 de marzo, da inicio de manera oficial la campaña electoral.

Con música de mariachi en horas de la noche y tras un día lleno de actividades en los alrededores del Registro de Ciudadanos, en la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la zona 2 de la ciudad, culminó el último día para inscripción de candidatos a elección popular.

Pero también se trató de la víspera del inicio de la campaña electoral de cara a las Elecciones Generales 2023, la cual debe culminar 36 horas antes de acudir a las urnas, es decir, antes de las 12 horas del 23 de junio.

Las autoridades del TSE hicieron oficial el conteo regresivo de la culminación de la primera fase del proceso electoral 2023, el cual consistía en la inscripción de candidaturas.

Faltando tres minutos para que culminara el último día para poder inscribir candidatos, la magistrada Blanca Alfaro realizó una oración.

Por su parte, el director del Registro de Ciudadanos, Ramiro José Muñoz, comentó que estaban “un poco sorprendidos” porque esperaban más afluencia de las agrupaciones políticas para que presentasen sus expedientes.

Además, también agradeció a los delegados y subdelegados porque “hemos dado la talla”, aseguró.

Según confirmó Sergio Antonio Escobar Antillón, jefe de Organizaciones Políticas del TSE, estos son algunos datos con relación a candidatos hasta el cierre de la primera fase:

En cuanto a binomios presidenciales pendientes, son tres pendientes de entregar credencial quienes son los de las agrupaciones Creo, Bien, Mi Familia y hay un posible cuarto pendiente, que sería el número 30, de la agrupación Poder, según indicó Muñoz.

Al ser consultados sobre la posición en la que se encuentra Roberto Arzú, precandidato a presidente por el partido Podemos, la magistrada Palencia contestó:

“Es una expresión muy atrevida diría yo, en el sentido que no encuentro lo que está manifestando. Me imagino que talvez alguien lo mal informó o desinformó. Sin embargo, tampoco podemos los jueces y magistrados comentar el contenido de alguna resolución, pero en este caso no ha habido ninguna. No existe lo que usted está manifestando. Entonces no tengo ningún comentario al respecto”.