Guatemala se suma a la creación de un Tribunal Especial para juzgar a Rusia

De hecho, según lo indicó el propio canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, Guatemala es el primer país de Latinoamérica en unirse.

Guatemala se suma a la creación de un Tribunal Especial que juzgaría el crimen de agresión contra Ucrania por parte de la Federación Rusa.

Esto lo ha dado a conocer el propio ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, a través de sus redes sociales oficiales.

In New York, I was glad to meet with @MarioBucaroGT. Guatemala is our true friend. We discussed joint efforts to hold Russia accountable, including for the crime of aggression. Guatemala will join the Core Group on the Special tribunal, the first nation of Latin America to do so. pic.twitter.com/eZP8oFpGk7

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2023