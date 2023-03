VIDEO: Dron estadounidense es interceptado por aviones rusos antes de estrellarse

En el video se observa cómo un caza ruso rocía combustible sobre el dron estadounidense en una maniobra claramente agresiva.

Se incrementan las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, luego de que Washington difundiera este jueves imágenes del momento en el que un dron estadounidense fue interceptado por aviones rusos sobre el mar Negro antes de que este se estrellara. Las imágenes fueron publicadas en el sitio web del Mando Europeo de Estados Unidos y duran unos 40 segundos. Estas muestran cómo uno de los cazas rocía combustible sobre el dron en una maniobra claramente agresiva.

VIDEO: Two #Russian Su-27s conducted an unsafe & unprofessional intercept w/a @usairforce intelligence, surveillance & reconnaissance unmanned MQ-9 operating w/i international airspace over the #BlackSea March 14. https://t.co/gMbKYNtIeQ @HQUSAFEAFAF @DeptofDefense @NATO pic.twitter.com/LB3BzqkBpY

— U.S. European Command (@US_EUCOM) March 16, 2023