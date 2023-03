Demandan al TSE inscribir a binomio del MLP

Los inconformes protestaron en los alrededores de un hotel dónde se reúnen magistrados del TSE con fiscales de los partidos políticos.

Un grupo de personas manifestó este 16 de marzo en los alrededores de un hotel de la zona 10 de Guatemala, dónde se reúne el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con representantes de los partidos políticos.

El grupo de personas demanda la inscripción del binomio presidencial del partido Movimiento para Liberación de los Pueblos (MLP) integrado por Thelma Cabreara y Jordán Rodas Andrade, ex Procurador de los Derechos Humanos.

Los inconformes además portaban una pancarta en la que rechazan un “fraude electoral”, y exigen transparencia en el desarrollo de las Elecciones Generales 2023.

Los manifestantes aseguraron ser ciudadanos indignados por el actuar de los magistrados del TSE, además criticaron a los magistrados por reunirse en un hotel, gastando parte del presupuesto.

“De no ser así, no hablamos de democracia, sino de un atropello, inclusive a la Constitución. Esto no se puede llamar democracia, por eso estamos acá”, señaló, uno de los manifestantes.

Organizaciones indígenas y campesinas anunciaron para este jueves manifestaciones en las sedes departamentales del TSE, para exigir la inscripción del binomio presidencial del MLP, integrado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas.

El 2 de marzo la Corte de Constitucionalidad (CC) conoció y resolvió cuatro expedientes relacionados con la inscripción de los binomios presidenciales que compiten en las Elecciones Generales 2023.

La alta Corte por unanimidad declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el partido político MLP y, como consecuencia, confirmó la denegatoria del amparo provisional solicitado por la agrupación aludida, que buscaba inscribir a su binomio presidencial integrado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas, ex Procurador de los Derechos Humanos.

A través de un comunicado la Corte de Constitucionalidad indicó que las resoluciones fueron emitidas por unanimidad del pleno de magistrados.

