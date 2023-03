Magistrada presidenta del TSE expresa que “Cada caso es distinto”

La magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, también se refirió al rechazo de las inscripciones de los binomios del MLP y Podemos.

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, en entrevista en el programa a Primera Hora de Emisoras Unidas, este miércoles 8 de marzo, manifestó que cada expediente de las personas que aspiran a un cargo de elección popular en las próximas Elecciones Generales 2023, es distinto.

Al ser cuestionada sobre sobre el criterio que se utiliza para la inscripción de algunos candidatos señalados fuera del país, manifestó: “Usted lo dijo: fueron señalados en Estados Unidos y cuando se dice ‘señalados’, tenemos que privilegiar la presunción de inocencia mientras una persona no este condenada, vencida en juicio es distinto y cada caso es particular, cada caso es distinto, no podemos estandarizar los casos”.

La magistrada presidenta también se refirió al rechazo de la inscripción del candidato a la vicepresidencia por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Jordán Rodas, y manifestó que el finiquito es obligatorio para las personas que manejaron fondos públicos, porque los cargos a los que aspiran son cargos en los que volverán a manejar fondos públicos, “no podemos invisibilizarlos”, reiteró.

Palencia indicó que Thelma Cabrera, candidata a la presidencia y compañera de fórmula de Rodas, no tiene ningún problema, “ella podría cambiar, si lo desean las bases, podría cambiar a quien le acompaña en la fórmula y podría ser inscrita”, manifestó.

En el caso de Roberto Arzú, candidato a la presidencia del partido Podemos, a quien se le revocó la inscripción por campaña anticipada, Palencia, explicó que existen más de 40 expedientes de campaña anticipada, ya fueron notificados varios partidos políticos a los que se le impuso multa.

“Todavía hay más de 40 expedientes de campaña anticipada. Ya fueron notificados varios partidos políticos, a los que se les puso multa por estas mismas acciones, no solo al señor Roberto Arzú”, reiteró Palencia.

Simulacros

La magistrada explicó que esperan realizar al menos tres tres simulacros de votaciones y transmisión de datos. “Dos están calendarizados para hacerse en abril y el tercero en mayo (…) Para ello, hace falta configurar el equipo como si fueran las elecciones”, indicó.

Agregó que van probar varios elementos y van a poder participar miembros de la prensa, fiscales de partidos políticos y sociedad civil.

“DATASYS es la empresa que hace consorcio con la empresa Podernet, que es mexicana. Nosotros estamos adquiriendo el software a través de Podernet. DATASYS solo le da el soporte por ser una empresa guatemalteca”, expresó durante la entrevista.

Palencia agregó que después de las elecciones retomaran otros planes de modernización, que son administrativos, para dejar un TSE más fortalecido.

