“Emitir opiniones con ligereza y sin conocimiento es irresponsable”, responde el MP a Ned Price

Esto luego de que el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. manifestara su preocupación por la investigación anunciada contra periodistas guatemaltecos.

A través de la red social Twitter, el Ministerio Público (MP) le respondió al portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Ned Price, que “emitir opiniones con ligereza y sin conocimiento es irresponsable”.

Ello, luego de que Price hiciera pública su preocupación por la investigación anunciada contra periodistas guatemaltecos y afirmará que criminalizar el trabajo periodístico y de la sociedad civil socava las normas democráticas.

Protecting press freedoms is vital to a healthy democracy. The United States is deeply concerned by the persecution of independent journalists in Guatemala. https://t.co/3IVelyv7tN

— Ned Price (@StateDeptSpox) March 2, 2023