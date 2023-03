Estados Unidos instó a rechazar la criminalización de los periodistas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, se pronunció por la orden que dio un juez para investigar a nueve periodistas guatemaltecos.

El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, se pronunció ante la orden de un juez guatemalteco de investigar a nueve periodistas guatemaltecos.

“Estamos profundamente preocupados por los informes sobre una orden judicial para investigar a nueve periodistas guatemaltecos por obstrucción a la justicia. Estas personas incluyen a periodistas de El Periódico y al fundador de una organización de medios independientes,”, indica el pronunciamiento emitido por el portavoz.

“Las sociedades pacíficas, prósperas e inclusivas dependen del libre flujo de información e ideas, incluida la libertad de buscar, recibir e impartir información tanto en línea como fuera de línea. Criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión.”, señaló.

Estados Unidos instó al sistema de justicia guatemalteco a rechazar la criminalización de los periodistas independientes y apoyar el periodismo independiente como uno de los pilares de una sociedad democrática segura y próspera.

Protecting press freedoms is vital to a healthy democracy. The United States is deeply concerned by the persecution of independent journalists in Guatemala. https://t.co/3IVelyv7tN

— Ned Price (@StateDeptSpox) March 2, 2023