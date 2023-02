VIDEOS: Edificios destruidos y más de mil muertos tras terremoto en Turquía

Hay contabilizados cerca de 3 mil edificios derrumbados, lo que hace temer que el número de víctimas aumente rápidamente.

Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 y sus posteriores réplicas dejaron muerte y destrucción en Turquía y en el norte de Siria, con severos daños estructurales y una cifra de fatalidades que aumenta rápidamente con el pasar de las horas. Este lunes, horas después del sismo, el balance de muertos en ambos países ascendía a 2 mil 300.

Según la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) de Turquía, los sismos dejaron en ese país 1 mil 498 muertos y al menos 8 mil 533 heridos. También hay contabilizados 2 mil 834 edificios derrumbados, lo que hace temer un número aún mayor de víctimas. Además, en Siria se han contabilizado alrededor de 800 muertos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el terremoto ocurrió a las 04:17 horas (locales) y se produjo a una profundidad de 17.9 kilómetros. El epicentro se situó en el distrito de Pazarcik, en la provincia de Kahramanmaras, en el sureste de Turquía, a unos 60 kilómetros de la frontera con Siria. El USGS añadió que otro sismo, este de magnitud 7.5, golpeó la zona a las 13:24 horas (locales), a cuatro kilómetros al sureste de la localidad de Ekinozu. También se han registrado decenas de réplicas, según Ankara.

El sismo se sintió en toda la región y sus ondas llegaron incluso hasta la lejana Groenlandia, indicaron autoridades. En redes sociales circulaban videos, captados por testigos y cámaras de seguridad, que mostraban el momento en el que ocurrió el terremoto, así como los derrumbes de varios edificios.

