Jordán Rodas se pronuncia por resolución del TSE

Los magistrados del TSE rechazaron el recurso de nulidad presentado por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

El ex Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas y aspirante a vicepresidente por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), se pronunció en sus redes sociales, luego que el pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE), declarará sin lugar el recurso de nulidad presentado por esa organización política por medio del cual buscaban ser inscritos como candidatos.

“Ante la violación a nuestro derecho a ser electos y cierre del espacio electoral, nuestro reclamo se traslada al ámbito constitucional. Las cortes deberán restaurar nuestros derechos”, manifestó Rodas.

También se refirió al voto disidente de la magistrada del TSE, Blanca Alfaro y escribió: “El voto disidente de la magistrada Blanca Alfaro demuestra que no todo está podrido en el TSE”, agregó.

En su análisis del caso, Alfaro señaló que solo una sentencia debidamente ejecutoriada y cuando la persona esté dentro de las casos que se establezcan en el artículo 16 de la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos y en caso contrario según la togada se debe garantizar lo estipulado en el artículo 136 constitucional. Y añadió que según su criterio que se debía declara con lugar el recurso presentado por el MLP.

“Disiento de la decisión tomada por el Pleno de los magistrados, considerando que debe declararse con lugar la inscripción de los candidatos Thelma Cabrera Pérez y Jordán Rodas Andrade”.

La ex fiscal General, Thelma Aldana también se pronunció ante la situación que se vive en el actual proceso electoral y escribió: “Las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral son susceptibles de amparo. En un país con democracia se puede recurrir en amparo; en Guatemala no hay posibilidades reales de agotar el debido proceso. No hay estado de derecho, no hay democracia”.

Resolución

La noche de jueves, 2 de febrero, se dio a conocer que los magistrados del TSE refrendaron a la Dirección General del Registro de Ciudadanos y rechazan el recurso de nulidad presentado por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos.

Esto quiere decir que el binomio de dicho partido, conformado por Thelma Cabrera como candidata a presidente y Jordán Rodas Andrade como candidato a la vicepresidencia, continúa sin ser inscrito para participar en el próximo proceso electoral.

La acción presentada por el partido solicitaba que la resolución proferida por el Registro de Ciudadanos “se declarara nula, arbitraria y carente de fundamento jurídico, ya que se restringe y limita el ejercicio de derechos constitucionales y derechos humanos”.

