Jordan Rodas denuncia ante el MP a registrador de ciudadanos del TSE

La denuncia en contra de Ramiro José Muñoz Jordán obedece a que "en su resolución insertó falsamente que mi finiquito no era válido, y al contrario, está activo y tiene vigor jurídico", según dijo Rodas.

El abogado Augusto Jordán Rodas Andrade dio a conocer en sus redes sociales que presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en contra de Ramiro José Muñoz Jordán, director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Esto debido a que “en su resolución insertó falsamente que mi finiquito no era válido, y al contrario, está activo y tiene vigor jurídico”, aseguró el exprocurador de los Derechos Humanos.

📍Presenté una denuncia ante el MP contra Ramiro José Muñoz Jordán, registrador de ciudadanos del TSE, ya que en su resolución insertó falsamente que mi finiquito no era válido, y al contrario está activo y tiene vigor jurídico. pic.twitter.com/N9HgoD3nb8

Actualmente, no se ha concretado la inscripción de Jordán Rodas quien participa como candidato a la vicepresidencia de la República en el binomio proclamado por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) en el cual Thelma Cabrera Pérez figura como candidata a la presidencia.

La Dirección General del Registro de Ciudadanos del TSE declaró improcedente tal inscripción debido a que el finiquito presentado por Rodas Andrade “no cuenta con validez, ya que en el apartado “Descripción” (de la Contraloría General de Cuentas) aparece con cargos jurídicos y denuncia, lo cual constituye impedimiento para poder optar a un cargo público; por tal razón, no es factible acceder a lo solicitado”, indicó el TSE.

El mismo Jordán Rodas compartió un video en el que se el actual Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova es consultado sobre la denuncia interpuesta en contra de su antecesor.

“El PDH Alejandro Córdova, parece estar “cantinfleando”, no explica sobre los supuestos delitos por los que me señala. Evidencia que su denuncia fue premeditada, para violentar mi derecho humano a ser electo. Su función es la protección de los DDHH no contribuir a limitarlos”, comentó Rodas Andrade.