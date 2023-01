Tres años después, OMS mantiene nivel máximo de alerta para el Covid-19

El comité declaró a la epidemia de Covid-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020.

Exactamente tres años después de haber declarado la enfermedad como urgencia de salud pública internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este lunes que mantiene el nivel máximo de alerta para la pandemia de Covid-19. El comité declaró a la epidemia de Covid-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020, en momentos en que no se había registrado aún ningún deceso sobre apenas 100 casos fuera de China.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, siguió las recomendaciones del comité de urgencia sobre el Covid-19, compuesto de expertos, que se reunieron el viernes, según un comunicado. Para entonces, la OMS contabilizaba más de 752 millones de enfermos y casi 7 millones de muertos, según cifras oficiales.

The Emergency Committee advised the DG that the #COVID19 pandemic remains a Public Health Emergency of International Concern. @DrTedros accepted the advice of the Committee.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2023