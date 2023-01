Los restos del mandatario fueron trasladados esta tarde al Cementerio Las Flores.

El Gobierno de Guatemala declaró este 24 de enero, duelo nacional por la muerte de expresidente Álvaro Colom, (2008-2012), de 71 años.

A partir de este martes y durante tres días el país estará en duelo por la muerte Colom Caballeros, cuyo fallecimiento ocurrió el lunes pasado; el pabellón nacional deberá permanecer a media asta en todas las instituciones públicas.

Por medio del Acuerdo Gubernativo Número 17-2023, que cobra efectos inmediatos, el Ejecutivo estableció la medida, en memoria de Colom, en el que también el mandatario Alejandro Giammattei y el Gabinete en pleno presentan sus muestras de condolencia a los familiares del expresidente.

El Presidente, Alejandro Giammattei lamentó el sensible fallecimiento del exmandatario Álvaro Colom, quien murió a los 71 años, pero no acudió por temas de agenda a la funeraria, además por voluntad de la familia, no se realizó el funeral de Estado, indicó el Secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin Oliva quien encabezó una comitiva que acudió a la funeraria ubicada en la zona 13.

Sepelio

Los restos del mandatario fueron trasladados esta tarde a la capilla Del Recuerdo, en el Cementerio Las Flores, para posteriormente ser inhumado.

Varias personas, organizaciones políticas y entidades compartieron sus muestras de condolencias ante el deceso del exmandatario guatemalteco.

La primera persona que se pronunció al respecto del deceso del exmandatario fue el candidato presidencial por el partido Cabal, Edmond Mulet.

Posteriormente se fueron sumando a las muestras de condolencias varios funcionarios y entidades políticas. El exmandatario Jimmy Morales también se refirió al respecto, despidiendo a Colom diciendo “adiós a un presidente y amigo”.

