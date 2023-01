Colombia y Guatemala se reunirán para buscar solución a la crisis diplomática

El Presidente de Colombia, Gustavo Pedro, respaldó a su ministro de Defensa Iván Velásquez, mientras el Presidente Alejandro Giammattei llamó a su homólogo, guerrillero.

Publicidad

Los cancilleres de Colombia y Guatemala se reunirán este 24 de enero para buscar solución a la crisis diplomática generada luego de que el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche anunció la semana pasada que busca “atraer a la justicia guatemalteca” a Iván Velásquez Gómez, ex jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y actual ministro de Defensa de Colombia.

La reunión será en Argentina, ya que tanto Mario Búcaro, canciller de Guatemala, como Álvaro Leyva de Colombia, coincidieron en la VII Cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina. El presidente Gustavo Petro también se encuentra en ese país; sin embargo, el mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei se excuso de ir, tras volver de Feria Internacional de Turismo, en Madrid.

#AHORA Los cancilleres de Colombia, @AlvaroLeyva, y de Guatemala, @MarioBucaroGT, se reunirán este martes para buscar una salida a la crisis diplomática generada tras los señalamientos de la FECI contra el ministro de Defensa colombiano y exjefe de la CICIG, Iván Velásquez (1/2) pic.twitter.com/vgaiAkSW8m — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) January 24, 2023

Tras el anuncio de la investigación contra Velásquez, Gustavo Pedro, respaldó a su ministro de Defensa y dijo que nunca aceptaría la orden de captura en su contra. En tanto el Presidente Alejandro Giammattei lo llamó a la cordura y lo llamó guerrillero.

Reconoce inmunidad

En una reciente entrevista, Giammattei reconoció que el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, no podrá ser procesado porque tiene inmunidad, pero dice que sí puede ser investigado. Giammattei expresó que es respetuoso de los poderes.

El mandatario expresó que no le dijo guerrillero al Presidente de Colombia, Gustavo Petro, sino dijo a qué se dedicaba por sus anteriores ocupaciones. Acto seguido, manifestó evidente molestia y señaló que no iba a hablar mas del tema.

“No me interesa hablar más sobre este tema, y si la entrevista va a hacer sobre este tema, yo le daría las gracias y hasta aquí llegamos, porque yo sobre este tema ya cerraré mi boca, porque no soy yo, ya aclare que no soy ni el que esta detrás de la investigación, ni el que encabeza la investigación”, manifestó Giammattei durante la entrevista.

Giammatte abandonó la entrevista molesto, cuando fue consultado sobre si el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche no tenía visa a lo que respondió: “Le dije que ese tema no lo iba a tocar más…no tengo por qué conocer la vida de ellos, si tienen visa o tiene hijos, yo no conozco a los fiscales. Señor, respete lo que habíamos quedado, muchísimas gracias, muy buenas tardes, se terminó mi entrevista”, concluyó.

Vía Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7 FM*

(Visited 20 times, 20 visits today)

Publicidad