Giammattei reconoce inmunidad de Iván Velásquez

El mandatario abandonó la entrevista, cuando fue consultado sobre el retiro de la visa estadounidense al jefe de la FECI Rafael Curruchiche.

A través de una entrevista al medio W Radio Colombia, el Presidente Alejandro Giammattei reconoció que el ministro de Defensa colombiano y exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez, no podrá ser procesado porque tiene inmunidad, pero dice que sí puede ser investigado. Giammattei expresó que es respetuoso de los poderes.

“Si esta involucrado, no puede ser juzgado, pero investigado si esta siendo, y eso escapa de mis manos”, agregó Giammattei.

El mandatario expresó que no le dijo guerrillero al Presidente de Colombia, Gustavo Petro, sino dijo a qué se dedicaba por sus anteriores ocupaciones. Acto seguido, manifestó evidente molestia y señaló que no iba a hablar mas del tema.

“No me interesa hablar más sobre este tema, y si la entrevista va a hacer sobre este tema, yo le daría las gracias y hasta aquí llegamos, porque yo sobre este tema ya cerraré mi boca, porque no soy yo, ya aclare que no soy ni el que esta detrás de la investigación, ni el que encabeza la investigación”, manifestó Giammattei durante la entrevista.

Giammatte abandonó la entrevista molesto, cuando fue consultado sobre si el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche no tenía visa a lo que respondió: “Le dije que ese tema no lo iba a tocar más…no tengo por qué conocer la vida de ellos, si tienen visa o tiene hijos, yo no conozco a los fiscales. Señor, respete lo que habíamos quedado, muchísimas gracias, muy buenas tardes, se terminó mi entrevista”, concluyó.

Inmunidad

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres recordó que el personal internacional de la Comisión, en los términos del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala sobre el establecimiento de la CICIG, goza de privilegios e inmunidades, “Su inmunidad continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos”, indica.

El 16 de enero pasado, la FECI informó que un juzgado autorizó órdenes de captura en contra de la exFiscal General del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana; la ex secretaria privada del MP, Mayra Veliz; el exmandatario de CICIG, David Gaitán Arana, y del abogado Juan Pablo Carrasco Degroote, cónsul honorario de Bulgaria, y presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) por acuerdos fraudulentos en el caso Odebrecht.

Acusaciones contra Iván Velásquez

Curruchiche también acusó a Velásquez de avalar, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de “colaborador eficaz” de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.

La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, era un ente adscrito a la ONU que junto a la fiscalía develaron varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.

El caso de mayor impacto fue el que involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.

Vía Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7 FM*

