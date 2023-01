Cierran Machu Picchu por tiempo indefinido tras protestas en Perú

Al menos 400 turistas están varados en Aguas Calientes/MachuPicchu, el pueblo al pie de la montaña de la urbe de piedra incaica.

Perú cerró el sábado por tiempo indefinido el ingreso a la ciudadela inca Machu Picchu, joya turística del país, alegando motivos de seguridad ante las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que dejan ya 46 muertos.

El gobierno de Boluarte tomó esta decisión luego de que el servicio ferroviario desde la ciudad de Cusco hasta Machu Picchu se suspendiera por daños a la vía férrea presuntamente provocados por manifestantes antigubernamentales.

Machu Picchu in Peru is closed indefinitely because of protests. Combined with blocked roads preventing agriculture and mineral exports. All sectors of the economy are seeing losses and lost investor interest.

El ferrocarril es el único medio de transporte a la ciudadela, ya que no existe vía de tránsito de vehículos que la conecte con Cusco, ubicada a 110 kilómetros.

Los rieles de la vía fueron removidos de su lugar el viernes, según la concesionaria Ferrocarril Trasandino.

El turismo es la principal fuente de ingresos de la región Cusco, cuna del imperio inca, donde se levanta en la cima de una boscosa montaña la ciudadela inca construida en el siglo XV.

🇵🇪🚨💥 — Crisis in Peru: Airports were closed and train to Machu Picchu is interrupted

Peru has kept airports in the regions of Cusco and Arequipa closed, and without train service to the Inca citadel of Machu Picchu due to protests against President Dina Boluarte. pic.twitter.com/sZaQfW4tPb

