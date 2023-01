Mujer detenida con muñecos de Santa Claus rellenos de cocaína

Las autoridades encontraron casi nueve kilos de cocaína en sus pertenencias.

Una mujer fue descubierta contrabandeando cocaína dentro de muñecos de de peluche de Santa Claus en el aeropuerto JFK el pasado 14 de diciembre tras llegar desde Punta Cana, República Dominicana, de acuerdo con Investigaciones de Seguridad Nacional de esa nación.

Asimismo, se hallaron más drogas en polvo dentro de dos almohadas para el cuello y en el revestimiento de su equipaje en un registro de Aduanas y Protección Fronteriza.

Adderly Santos Familia, quien reside en Queens, dijo a los funcionarios que había ido de visita República Dominicana para ver sus familiares. El FBI encontró casi nueve kilos de cocaína en sus pertenencias, dicen los documentos judiciales.

Los fiscales incluyeron fotografías de los Santa Claus de peluche, con una mezcla de relleno y paquete de cocaína que fueron arrancados de los mismos, informó New York Post.

