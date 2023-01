“El que esté haciendo cola no me garantiza que voy a ser el primero”, indica magistrada del TSE

La magistrada Blanca Alfaro indicó que todos los partidos deberán llenar un formulario que estará disponible a partir del 21 de enero a las 00:00 horas.

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Odilia Alfaro Guerra, indicó que el hecho de que haya representantes de partidos políticos que se encuentren haciendo fila en las afueras del Registro de Ciudadanos, no garantiza que sean los primeros en inscribir a sus candidatos.

Esto se informó derivado de que al menos siete partidos políticos tienen a representantes ubicados en los alrededores del TSE haciendo cola, con sillas.

“Si ellos no tienen el formulario debidamente llenado y si alguien lo tiene primero, él va a pasar primero. No necesariamente el que esté haciendo cola me garantiza que voy a ser el primero. El que tenga la papelería es el que va a pasar”, dijo la magistrada Alfaro.