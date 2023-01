Biden, AMLO y Trudeau se reúnen para Cumbre de América del Norte

Los gobernantes anunciaron un sitio web para que los viajeros conozcan los requisitos necesarios antes de tomar camino hacia la región, escenario de una crisis migratoria.

Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO, como se le conoce por sus iniciales), y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se encontraron al mediodía de este martes en el palacio presidencial en Ciudad de México, para la décima Cumbre de Líderes de América del Norte.

Previamente, Biden y Trudeau mantuvieron una reunión bilateral, tras la cual anunciaron una visita del presidente estadounidense a territorio canadiense en marzo próximo. Ambos dialogaron sobre “formas de ayudar a estabilizar Haití”, había adelantado Biden en sus comentarios introductorios. Sus gobiernos contemplan desde hace tiempo el posible envío de una fuerza de intervención al país caribeño, azotado por la criminalidad y problemas sanitarios. “Podemos construir grandes cosas aquí”, afirmó Trudeau antes de reunirse con Biden, y recordó que las tres naciones, socias del T-MEC, constituían “el bloque de libre comercio más grande del mundo”.

The partnership between the United States, Mexico, and Canada makes our economies and supply chains stronger, our countries safer, and our people more prosperous.

Here's to growing our cooperation for years to come. pic.twitter.com/MVQMZzduKa

— President Biden (@POTUS) January 10, 2023