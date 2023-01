MP y Mingob se reúnen para dar “atención inmediata” a denuncias sobre robo en viviendas

En dicha reunión, la fiscal Porras giró instrucciones para que todos los casos sean unificados y de conocimiento inmediato por la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, sostuvo una reunión con el viceministro de Gobernación, Carlos Enrique Franco Urzúa, en la que se le dio seguimiento a las denuncias relacionadas con el robo de viviendas y para darle “atención inmediata” a las mismas.

En dicha reunión, la fiscal Porras giró instrucciones para que todos los casos sean unificados y de conocimiento inmediato por la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Además, según indica el ente investigador, la jefa del MP giró instrucciones precisas de generar las acciones pertinentes y las investigaciones estratégicas para dar con los responsables de los atracos a viviendas que han sido denunciados.

Por su parte, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Canadiense emitió un comunicado en donde manifiesta su preocupación por el aumento de los sucesos de violencia en residencia, robo de vehículos, asaltos y otros hechos delictivos “que han aumentado en los últimos meses”.

Por otro lado, la cámara asegura que, de no reforzarse el tema de seguridad en el país, “se desincentivan los esfuerzos que se hacen en pro de la economía nacional”.

“Sin seguridad no hay paz, no hay turismo, no hay inversión, no puede haber progreso. ¡Debe actuarse ya!”, finalizan.