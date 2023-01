Partidarios de Bolsonaro invadieron sedes de los tres poderes de Brasil

Guatemala lamentó este domingo el asalto de simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Al menos 150 seguidores del expresidente de ultraderecha brasileño Jair Bolsonaro fueron arrestados el domingo tras la invasión y saqueo de las principales sedes de los tres poderes del Estado en la capital Brasilia, según diferentes medios locales.

Imágenes de la cadena de televisión CNN Brasil mostraron a bolsonaristas vestidos de amarillo y verde -colores de la bandera nacional-, bajar la rampa del Palacio presidencial de Planalto en fila, con las manos a la espalda, flanqueados por policías.

En otras imágenes se ve un autobús lleno de manifestantes arrestados siendo trasladados hacia una repartición de la Policía en el Distrito Federal de Brasilia (centro).

De su lado, la Policía del Senado informó que había arrestado a 30 personas dentro del Congreso, invadido por los bolsonaristas, al igual que el palacio presidencial y el Tribunal Supremo Federal -STF, máxima corte-.

Al caer la noche, la fuerza pública parecía retomar progresivamente el control de la situación, manteniendo a raya a manifestantes con agua lanzada desde tanquetas, aunque decenas de seguidores del expresidente seguían en las calles y la situación seguía siendo confusa.

Radical far-right groups supporting former President Jair Bolsonaro raid Brazil's Congress in Brasília. The images coming from the capital show scenes that look like the 2021 U.S. Capitol riot. pic.twitter.com/FeEJRnYlO3

