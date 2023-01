Adolescente retornada de EE.UU. cuenta que se fue “huyendo” por amenazas de pandilleros

"Me fui huyendo porque mi vida corría peligro, para que me encerraran en otro país", comentó la mujer, quien es originaria de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.

Publicidad

Una adolescente guatemalteca retornada de Estados Unidos contó las razones por las cuales se fue de Guatemala, “huyendo” hacia el país del norte, pero no lograr su cometido y se quedó a medio camino.

Esta sensible historia fue compartida por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) a través de su sitio web oficial.

“Me llamo Mildred, vivo en Colomba Costa Cuca y es la primera vez que viajo a Estados unidos”, comentó la connacional.

“Huyendo”

Según recoge Migración, Mildred tuvo que buscar “el sueño americano” no por gusto propio, sino por necesidad, ya que estaba siendo amenazada por pandilleros.

“Decidí irme para cuidar de mí y mi familia, no tenía otra opción, los mareros me reclutaron y no quise, así que mi mamá y mi hermano se movieron a otro departamento y yo para el norte”, dijo.

Asimismo, reseñó que con su familia no hicieron ninguna denuncia ante las autoridades por temor, pero porque también sufrieron amenazas. “Llegar a los Estados Unidos era la mejor opción, porque mi papá está allá y él me apoyó con el pago de todo”, comentó.

Pero a Mildred no le fue nada bien, todo lo contrario, no solamente no pudo llegar a Estados Unidos sino que fue retornada. “Pero no llegué muy lejos, me agarraron en Veracruz y estuve encerrada por once días, con miedo de no saber qué pasaría conmigo, pues lo pandilleros me están buscando”, mencionó.

“Me fui huyendo porque mi vida corría peligro, para que me encerraran en otro país”, añade.

Por otra parte, comenta que cuando la regresaron a Guatemala le informaron sobre sus derechos y cómo hacer la denuncia respectiva. “Dijeron que me brindarían orientación”, menciona.

“Es triste saber que mi única opción era irme a Estados Unidos, pero no quiero estar lejos de mi familia y depender de un coyote para que me dejen abandonada en México de nuevo”, finaliza.

Retornados

El 4 y 5 de enero llegaron los primeros vuelos de compatriotas retornados desde Estados Unidos.

Llegaron un total de 255 personas.

* Con información de Instituto Guatemalteco de Migración.

(Visited 2 times, 2 visits today)

Publicidad