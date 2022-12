La millonaria cifra que le costaron los desastres naturales al mundo en 2022

El desastre natural que más pérdidas económicas generó en 2022 fue el huracán Ian, que causó estragos en Estados Unidos y Cuba.

Los desastres naturales y los siniestros provocados por el hombre causaron al mundo daños por un valor de 268 mil millones de dólares en 2022, un poco menos que el año anterior, pese a los estragos que causaron desastres como el huracán Ian en Estados Unidos y Cuba.

Según un estudio Sigma publicado por el gigante reasegurador Swiss Re, esto representa una reducción de 12 % en un año. Del monto total, la inmensa mayoría se atribuye a los desastres naturales (260 mil millones de dólares), en retroceso de 11 % en un año. Los costos a cargo de los aseguradores se estiman a 115 mil millones de dólares hasta la fecha por las catástrofes naturales (en baja de 5 % en un año), y a 7 mil millones por los daños causados por el hombre (-24 %).

“El huracán Ian, junto a otras tormentas invernales en Europa, las inundaciones en Australia y Sudáfrica, así como las granizadas en Francia y Estados Unidos representan hasta la fecha pérdidas relacionadas con las catástrofes naturales estimadas en 115 mil millones de dólares” en lo que va de año, según un comunicado de Swiss Re.

El desastre natural que más pérdidas económicas ha generado este año es el huracán Ian, que causó estragos en Estados Unidos y Cuba. Este fenómeno meteorológico conllevó unos costos de entre 50 mil millones y 65 mil millones de dólares, precisó Swiss Re. “Esto pone en evidencia la amenaza en potencia que representa un solo huracán en un litoral densamente poblado, durante un año ciclónico clemente”, indica el estudio del grupo suizo, con sede en Zúrich.

#HurricaneIan was undoubtedly the large loss event of the year but Swiss Re's 2022 year to date estimates underline the upward trend and relevance of secondary perils. Click here to see our full year estimates: https://t.co/6mqPJ75Qao #NatCat #ClimateAction pic.twitter.com/Poc7SGctTt

— Swiss Re (@SwissRe) December 3, 2022