Cientos de casas quedaron cubiertas de nieve en EE.UU.

Dron captura impactantes imágenes de la onda gélida en EE.UU.

Las imágenes de un dron mostraron un vecindario en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, cubierto de una espesa nieve en medio de una intensa ventisca del día de ayer debido a la onda gélida que se presenta en varias partes de Estados Unidos.

El clima extremo ocasionado por la onda gélida paralizó la región durante el fin de semana de Navidad y ha matado a varias personas. Con la nieve cayendo sobre más de 1,2 metros arrojados sobre Buffalo desde que se formó la ventisca el viernes, la segunda ciudad más grande de Nueva York, se convirtió en la zona cero de una tormenta que el gobernador calificó de “épica”.

Las autoridades dijeron que el número de muertes confirmadas relacionadas con la tormenta aumentó a 27 en Buffalo. Al menos 60 vidas se han perdido en incidentes relacionados con el clima en todo el país, según un recuento de NBC News.

People of #Buffalo have been amazing for 2nd time this year. Such an underrated city. I really feel like the rest of the country just doesn't quite grasp the severity of the #blizzard, hopefully I shined some needed light on the area. #buffaloblizzard2022 #WinterStorm2022 #NYwx pic.twitter.com/5nhQWUBjTN

— WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) December 26, 2022