Usuarios votan a favor de que Elon Musk deje de dirigir Twitter

“Los que quieren el poder son los que menos lo merecen”, tuiteó el magnate, poco después de publicar la encuesta.

La mayoría de usuarios que participó en una encuesta votó este lunes a favor de que Elon Musk abandone la dirección de la red social Twitter, cuyo control asumió hace apenas pocas semanas. “¿Debería dimitir como jefe de Twitter?”, preguntó Musk en un tuit, asegurando, además, que acataría el resultado. Y el 57.5 % de las más de 17 millones de cuentas que respondieron a la encuesta se pronunciaron a favor de su salida.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022