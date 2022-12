Cuenta de Twitter de Kanye West es suspendida “por violencia”

También se aclaró que West había compartido una foto poco favorecedora de Elon Musk. Esto fue lo que sucedió.

El cantante Kanye West, conocido ahora como Ye, tuiteó una foto promocionando su campaña presidencial de 2024 con una foto de una estrella de David encerrando una esvástica. Por esa razón, su cuenta fue suspendida por violar las normas contra la incitación a la violencia, así lo informó el dueño de la compañía, Elon Musk.

También se aclaró que West había compartido una foto poco favorecedora de Elon Musk, lo que llevó al presidente de la red social del pajarito a aclarar que “La cuenta del famoso está suspendida por incitación a la violencia, no por una foto poco favorecedora”.

“Hice lo que pude. A pesar de ello, volvió a violar nuestra regla contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida”, añadió Musk. La suspensión se produjo pocas horas después de que West alabó a Adolf Hitler en una entrevista publicada este jueves en el blog de extrema derecha Infowars, donde además negó la existencia del Holocausto y realizó comentarios antisemitas.

En la imagen, Kanye West apareció con el rostro completamente cubierto con un pasamontañas y las manos tapadas con guantes. La entrevista fue transmitida en Infowars, programa del locutor y propagador de teorías conspiratorias, Alex Jones.

“No eres Hitler, no eres nazi”, comenzó Jones, a lo que el rapero contestó que ve “cosas buenas” sobre el dictador. “De este tipo (Hitler) que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que uso como músico no puedes decir en voz alta que alguna vez hizo algo bueno y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones. Todos los seres humanos tienen un valor que traer a la mesa, especialmente Hitler”, dijo West.

La expareja de Kim Kardashian sigue generando polémica con sus actitudes. “Este tipo está loco y la gente sigue dándole importancia”, “Qué bueno que Kim lo dejó, está loco”, “El poder de la fama te hace enloquecer”, “Lo que tiene que hacer para llamar la atención”, fueron algunas reacciones.

