EEUU dice que creció la extorsión sexual a menores en la web

El FBI informó que hubo una "explosión" de casos de menores extorsionados tras ser persuadidos de entregar imágenes explícitas de sí mismos.

El Buró Federal de Investigaciones​ (FBI) informó este 19 de diciembre, que el año pasado las autoridades recibieron más de 7.000 denuncias sobre extorsión sexual de menores de edad que involucraron a 3.000 víctimas. Las mayoría de los casos eran de varones y provocaron el suicidio de más de una docena, agregó.

Las maniobras contra los menores de edad se originaban mayormente fuera de Estados Unidos, especialmente en Nigeria y Costa de Marfil, informó el FBI.

Las victimas eran encontradas en espacios de chat en la web y en sitios de juegos el línea. Eran contactados por personas que usaban falsos nombres femeninos.

Convencían a los menores de que les mandaran fotos explícitas y tras recibirlas amenazaban con divulgarlas a menos que les mandaran dinero, según el FBI.

