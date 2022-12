Microsoft busca llevar internet a Guatemala y México

Microsoft anunció sus planes para brindar acceso a internet vía satélite a 10 millones de personas, la mitad de ellas en África, pero también en Guatemala y México.

Microsoft anunció este miércoles 14 de diciembre, planes para brindar acceso a internet vía satélite a 10 millones de personas, la mitad de ellas en África, pero también en países como Guatemala y México, como parte de los esfuerzos para reducir la brecha digital con el mundo en desarrollo.

En una cumbre con líderes africanos en Washington encabezada por el presidente estadounidense Joe Biden, el gigante tecnológico dijo que comenzaría el proyecto satelital de inmediato con la prioridad de llevar internet por primera vez a partes de Egipto, Senegal y Angola.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo que la empresa quedó impresionada con sus ingenieros en Nairobi y Lagos. En África, “no hay escasez de talento, pero hay una gran escasez de oportunidades”, dijo Smith a la AFP.

At @Microsoft, we believe internet access is a fundamental right, and it’s critical to help Africa close its digital divide to harness potential, build inclusive and sustainable growth, and drive innovation. pic.twitter.com/SdUjVxQW4X

— Microsoft On the Issues (@MSFTIssues) December 14, 2022