VIDEO. Motorista se pasa un alto y se estrella contra otro en zona 9

Un accidente de tránsito entre dos motoristas quedó registrado en la cámara de otro conductor en la zona 9 capitalina. En ese lugar un hombre que se conducía en una motocicleta no respetó la señal de “alto” y se estrelló contra otro.

Los hechos se registraron en la 13 calle y 6a. avenida de la zona 9, en donde fue necesaria la intervención de cuerpos de socorro debido a la gravedad deñ incidente de tránsito.

En las imágenes compartidas a través de Twitter se puede apreciar el instante en el que un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala da el paso a los automóviles que se desplazan sobre la 13 calle, sin embargo, un motorista no respetó el alto y se fue a estrellar contra otro.

La persona que captó el accidente con su cámara personal se acercó al lugar donde se encontraban los heridos y le expuso al agente de tránsito que podía colaborar con las imágenes, para que se determinara quien es el responsable.

El elemento de la PMT de Guatemala coordinó la llegada de una ambulancia para asistir a los motoristas. Por el momento, se desconoce el estado de salud de los involucrados. Usuarios de las redes sociales no dudaron el reaccionar al video.

“Por ganar tiempo lo que les pasa,pura imprudencia de uno de ellos”, “Ahí queda demostrado la imprudencia de muchos motoristas,yo no sé qué les pasa a puro PH quieren pasar donde sea”, “Se pasan semáforos en rojo, no respetan su carril, no respetan los pasos peatonales, se suben en las aceras y si los tiran a ellos son los buenos”, dicen algunos de los comentarios.