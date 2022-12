Amplían operativos por fiestas de fin de año

Este jueves entró en vigencia el plan de seguridad para prevenir y disminuir la incidencia criminal en el país.

Este jueves, 1 de diciembre, se inició con la implementación del Plan 39-2022, el cual consiste en fortalecer la seguridad ciudadana a través de operativos en el marco de las fiestas navideñas y de fin de año, informó el Ministerio de Gobernación.

Los operativos, que se realizan desde este día, tienen como objetivo prevenir y disminuir la incidencia criminal en el país, las distintas acciones que se desarrollan participan más de mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes estarán en apresto hasta el 4 de enero de 2023.

“El plan se instaló por instrucciones del ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, y con esto se busca brindar un servicio humano y de calidad para los guatemaltecos”, puntualizó la cartera del interior.

#AHORA El @mingobguate inicia hoy el Plan 39-2022, que consiste en fortalecer la seguridad ciudadana durante las fiestas navideñas y de fin de año, para prevenir y disminuir la incidencia criminal en el país. Participan más de 1 mil agentes de la PNC | Vía @kmarroquin_eu pic.twitter.com/przNKd7AYG — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) December 1, 2022

Recomendaciones

– Antes de salir de casa, saque de su cartera o billetera los objetos de valor.

– Permanezca atento al caminar, si alguien lo siguen ingrese a un lugar seguro o busque a un policía.

– No descuide su bolso, trate de tenerlo adelante y lo más cerca de usted.

– No ponga su celular a la vista de todos.

– No cuente dinero en la calle.

Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7 FM*

